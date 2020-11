Corona-Krise: Serbien verschärft Schutzmaßnahmen

Am Samstag wurden in der Belgrader Domkirche kaum Schutzmaßnahmen eingehalten, als der am Freitag verstorbene serbische Patriarch Irinej (siehe Video oben) in einem mit Glas abgedeckten, offenen Sarg aufgebahrt wurde. Die meisten Gläubigen trugen keinen Mund-Nasen-Schutz, berichteten Medien.