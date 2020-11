Anschober: „Lockdown darf nicht verlängert werden“

Zum Abschluss etwas Persönliches: Sie feiern am Samstag Ihren 60. Geburtstag. Alles Gute! In diesem Alter denken andere schon an die Pension. Wie sieht das bei Ihnen aus?

Ich fühle mich privilegiert, ich darf in der größten Krise seit Jahrzehnten mit ruhiger Hand meinen Beitrag leisten, damit wir relativ gut durch die Krise kommen. Mein Vorteil ist, dass ich keine weiteren Karrierepläne habe. Ich versuche, mit aller Kraft das Beste aus meiner Berufung zu machen, die derzeit eine enorme Herausforderung ist. Da komme ich, ehrlich gesagt, nicht zum Nachdenken über Alter, Pension und Ähnliches.