Pole „dankte“ Obdach mit Opferstockdiebstählen

Der Pole hatte die Taten gemeinsam mit einem Komplizen begangen – Letzterer zog es vor, dem Prozess fernzubleiben. Wie viel Geld das Duo in Summe gestohlen hat, konnte zwar nicht eruiert werden. Fakt ist aber, dass der Pole und sein mittlerweile untergetauchter Kumpel in mehreren Kirchen und Kapellen im Vorarlberger Oberland auf Beutezug waren. Die Staatsanwaltschaft geht aufgrund der Angaben der jeweiligen Pfarre von durchschnittlich 50 bis 75 Euro pro Opferstockdiebstahl aus. Eine lukrative Einnahmequelle für die beiden Kriminellen, denen mindestens fünf Taten zur Last gelegt werden.