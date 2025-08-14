70-Millionen-Deal Grund für Schüsse in Schweden?

Wie die schwedische Zeitung „Dagens ETC“ berichtet, soll ein Spielerberater aus dem Umfeld von Gyökeres ins Visier von Kriminellen geraten sein. Mittlerweile stellte sich allerdings heraus, dass es sich sogar um ein Mitglied aus dem familiären Umfeld des Spielers handelt. Auch „Aftonbladet“ schreibt, dass die Schüsse mit Fußball zu tun hätten.