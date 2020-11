6668 Neuinfektionen, 108 weitere Todesfälle

Die meisten Neuinfektionen wurden in Oberösterreich mit 1301 verzeichnet. Wien meldete 1280 Neuinfizierte, Niederösterreich 950, die Steiermark 924 und Tirol 690. In Kärnten gab es 486 Neuinfektionen, in Vorarlberg 417, in Salzburg 410 und im Burgenland 210. Aktiv erkrankt waren damit in Österreich am Freitag 76.644 Menschen. Im Schnitt hatte es in der vergangenen Woche jeden Tag 6303 Neuinfektionen gegeben.