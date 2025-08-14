Frühchen in Bozen an Bakterien-Infektion gestorben

Mit einer extremen Frühgeburt sind Babys gemeint, die vor der 28. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommen. Das Bakterium Serratia marcescens kann bei immungeschwächten Menschen unter anderem eine Sepsis und Meningitis verursachen. Die Bakterien kommen zum Beispiel im Boden, Wasser, auf Tieren und Pflanzen vor. Sie werden durch direkten Kontakt und Tröpfcheninfektion übertragen. In der Vergangenheit gab es immer wieder Ausbrüche in Gesundheitseinrichtungen, auch bei Erwachsenen.