Fußfessel und Präventivhaft für Gefährder geplant

150 „tickende Zeitbomben“ in Österreich

„Unser Land trauert um die Opfer, trauert mit den Hinterbliebenen, und das alleine ist natürlich nicht genug“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach dem Ministerrat. Terrorismus müsse mit allen Mitteln bekämpft werden. In Österreich habe es über 300 sogenannte Foreign Terrorist Fighters gegeben, also Personen, die etwa nach Syrien oder in den Irak gegangen seien - oder es zumindest versucht hätten -, um dort zu „morden und zu vergewaltigen“. Etwa die Hälfte seien noch in den Kriegsgebieten oder verstorben, die andere Hälfte sei jedoch zurückgekehrt. Bei diesen Personen handle es sich um „tickende Zeitbomben“.