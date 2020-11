Hebein bleibt Parteichefin - verzichtet auf Mandat

Parteikollegen suchen Schuld bei Hebein

Die Parteichefin hätte bekanntlich gerne die zehn Jahre bestehende rot-grüne Stadtregierung in Wien fortgesetzt. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) entschied sich letztlich für die „Fortschrittskoalition“ mit den NEOS, was Hebein „mit Bedauern“ zur Kenntnis nahm. In der Partei suchen viele in Hebeins angespanntem Verhältnis zu Ludwig die Schuld dafür, dass es nicht zu einer neuerlichen Regierungsbeteiligung an der Seite der SPÖ gekommen ist.