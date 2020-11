Terror-Verdächtiger in U-Haft

Wesentlich heikler war der letzte Einsatz der Polizei in Oberwart, der am Donnerstag bis in die frühen Morgenstunden dauerte. Mit einem Großaufgebot an Beamten, unterstützt von der Spezialeinheit Cobra, fand eine Hausdurchsuchung statt. Ein junger Tschetschene wurde festgenommen. Im Gegensatz zur Aktion in Güssing stellte die Polizei bei dem Verdächtigen im aktuellen Fall seine persönlichen Datenträger sowie zwei Messer als verbotene Waffen sicher. In Oberwart treibe sich der 22-Jährige erst seit geraumer Zeit herum, heißt es. Zuvor hielt er sich in Eisenstadt auf. Für den Tschetschenen klickten die Handschellen, er kam in die Justizanstalt.