Deutschland und Türkei kämpfen um EM-Titel

Salzburg? „Nein, Rapid ist absoluter Titelfavorit“
WAC-Coach Kühbauer
Weltmeister Deutschland und die Türkei stehen im Finale der Basketball-EM der Männer.
Die Deutschen um ihre NBA-Spieler Franz Wagner und Dennis Schröder besiegten am Freitag in Riga Außenseiter Finnland am Freitag 98:86 und bestreiten am Sonntag erstmals seit 20 Jahren wieder ein EM-Endspiel.
Die Türken ließen Griechenland beim 94:68 keine Chance und kämpfen wie 2001 um ihren ersten Titel bei einem Großereignis.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.