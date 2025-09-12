Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deutsche-Liga-Ticker

Leverkusen gegen Frankfurt, LIVE ab 20.30 Uhr

Deutsche Bundesliga
12.09.2025 05:25
Leverkusen baut gegen Frankfurt auch auf den Trainereffekt.
Leverkusen baut gegen Frankfurt auch auf den Trainereffekt.(Bild: AFP/ APA/Ibrahim OT)

Dritter Spieltag in der deutschen Fußball-Bundesliga. Bayer Leverkusen empfängt Eintracht Frankfurt. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Erik ten Hag ist Geschichte, Kasper Hjulmand soll es besser machen: Bayer Leverkusen hofft im Heimspiel der 3. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt am Freitag auf einen Trainereffekt. Mit einem Remis und einer Niederlage hat der Meister von 2024 einen „Fehlstart“ hingelegt, der einen schnellen Trainerwechsel zur Folge hatte. Bei der Eintracht läuft es hingegen nach Maß, sie ist neben dem FC Bayern und Köln noch ohne Punktverlust.

Für den neuen Bayer-Coach sind die Rahmenbedingungen denkbar schwierig. Erst am Mittwoch stand Hjulmand erstmals mit der kompletten Mannschaft auf dem Platz – viel Zeit zur Eingewöhnung bleibt nicht. „Das ist schon eine spezielle Herausforderung. Du kannst nicht einfach auf einen Knopf drücken und die Mannschaft spielt so, wie du es dir vorstellst“, erklärte der 53-Jährige. Dazu wartet ein Mammutprogramm: In den kommenden zehn Tagen stehen vier Spiele an, darunter am Donnerstag der Champions-League-Auftakt in Kopenhagen. „Ich bin erst einmal auf Frankfurt fokussiert“, betonte Hjulmand.

Hjulmand sieht viel Qualität
Wie viel man dabei schon von seiner Spielphilosophie sehen wird, wird sich zeigen. „Ich mag es am meisten, wenn wir den Ball haben und aktiv sind“, meinte der Däne. Hjulmand erklärte aber auch: Der moderne Fußball sei so facettenreich, dass es schwierig sei, seinem bevorzugten Spiel ein bestimmtes Label zu geben. Man müsse alles können. Potenzial, um Dinge zu optimieren, sehe er überall. „Es gibt so viel Talent, so viel Qualität. Jetzt liegt es an uns, ein fantastisches Team zu werden – auf und neben dem Platz“, sagte Hjulmand, der Dänemark bei der EM 2021 bis ins Halbfinale geführt hat.

Kasper Hjulmand
Kasper Hjulmand(Bild: GEPA)

In der deutschen Bundesliga war für ihn in der Saison 2014/15 nach nur gut einem halben Jahr bei Mainz wieder Schluss. „Ich gehe jetzt aber nicht in diesen Job, um irgendwas zu beweisen“, erläuterte der Bayer-Coach. Während Leverkusen noch nach Struktur sucht, hat die Eintracht Kontinuität zum Trumpf gemacht. „Wir sind richtig gut aus den Startlöchern gekommen. Ich mache mir keine Sorgen, dass es einen Knick geben kann“, erklärte Trainer Dino Toppmöller. Auch Sportvorstand Markus Krösche lobte die Balance im Kader: „Man hat in den ersten Spielen gesehen, dass die Automatismen stimmen. Die Spieler wissen, was sie zu tun haben.“ Frankfurt träumt vom ersten Sieg in Leverkusen seit fast zwölf Jahren (1:0 im Dezember 2013). Dafür müsse laut Toppmöller eine „Wundertüte“ bezwungen werden.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
189.248 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
114.604 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
96.988 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1758 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1569 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1354 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Deutsche Bundesliga
Hamann überzeugt:
Teuer geholt, aber bald soll Jackson wieder gehen
Deutsche-Liga-Ticker
Leverkusen gegen Frankfurt, LIVE ab 20.30 Uhr
Chance nicht genutzt?
ÖFB-Kicker droht zum „großen Verlierer“ zu werden
Münchner sagten ab ...
Bayern hätte Yamal um fünf Millionen haben können
Ten-Hag-Nachfolger
Offiziell: Er ist Bayer Leverkusens neuer Trainer!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf