Leverkusen gegen Frankfurt, LIVE ab 20.30 Uhr

In der deutschen Bundesliga war für ihn in der Saison 2014/15 nach nur gut einem halben Jahr bei Mainz wieder Schluss. „Ich gehe jetzt aber nicht in diesen Job, um irgendwas zu beweisen“, erläuterte der Bayer-Coach. Während Leverkusen noch nach Struktur sucht, hat die Eintracht Kontinuität zum Trumpf gemacht. „Wir sind richtig gut aus den Startlöchern gekommen. Ich mache mir keine Sorgen, dass es einen Knick geben kann“, erklärte Trainer Dino Toppmöller. Auch Sportvorstand Markus Krösche lobte die Balance im Kader: „Man hat in den ersten Spielen gesehen, dass die Automatismen stimmen. Die Spieler wissen, was sie zu tun haben.“ Frankfurt träumt vom ersten Sieg in Leverkusen seit fast zwölf Jahren (1:0 im Dezember 2013). Dafür müsse laut Toppmöller eine „Wundertüte“ bezwungen werden.