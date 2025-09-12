Millionenbetrug durch Sekretär von Saudi-Prinzen

Deals und Investments platzten

Es seien Immobiliendeals und andere Investments in die Wege geleitet worden. So habe der 57-Jährige angeblich ein Hotel kaufen wollen, um dort ein Gesundheitszentrum zu errichten. Mit einer oberösterreichischen Firma hätte man ein Geschäft mit Batterien ausgehandelt – Geld sah von dem Ägypter aber nie jemand. „Die Geschichten von ihm wurden immer abenteuerlicher“, erinnert sich der geschädigte Anwalt.

2023 sei das Lügenkonstrukt dann zusammengebrochen. Der Jurist war laut StA nicht das einzige Opfer: Auch ein Arzt und ein weiterer Akademiker hätten viel Geld verloren. „Sie haben sich durch das Auftreten des Angeklagten blenden lassen“, so die Staatsanwältin.