„Krankenakte Karim“: Physio statt Torjagd

Immer wieder wurde der 24-fache Teamspieler (ein Treffer, ein Assist) und EM-Teilnehmer von 2021 von Verletzungen zurückgeworfen. Schon im Februar bremste ihn eine Adduktorenverletzung aus. Kaum ins Spielgeschehen zurückgekehrt, machte ihm diese erneut zu schaffen. Wenig später folgte eine Bänderblessur im Knie, die ihn im Frühjahr wochenlang außer Gefecht setzte. Auch aktuell muss Trainer Thomas Letsch auf ihn verzichten – der Oberschenkel zwickt seit mehr als einem Monat. Gerade einmal 15 Einsätze verbuchte Onisiwo in achteinhalb Monaten. Die Ausbeute ist mit drei Treffern und zwei Assists überschaubar.