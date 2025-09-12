„Krankenakte Karim“: Physio statt Torjagd

Red Bull Salzburgs Stürmer Karim Onisiwo wurde im Winter vom deutschen Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 abgeworben, konnte die hohen Erwartungen bisher allerdings nicht erfüllen. Wie es um die Zukunft des 33-Jährigen bestellt ist, steht in den Sternen. Aktuell ist er nicht einsatzfähig.
„Mit Karim Onisiwo haben wir einen Stürmer verpflichtet, der über lange Jahre auf hohem Niveau gespielt und dabei viel Erfahrung gesammelt hat. Zudem hat er einen sehr guten Charakter, ist teamfähig und geht in der Gruppe voran. Karim wird uns auf und abseits des Platzes weiterhelfen.“ Das waren die Worte von Salzburgs Sport-Geschäftsführer Rouven Schröder, als der Stürmer zu Jahresbeginn von Mainz 05 verpflichtet wurde.
Was die Hilfe auf dem Platz betrifft, hätte sich der 49-jährige Deutsche mit Sicherheit mehr erwartet. Onisiwo, ein angenehmer Zeitgenosse und ein echter Teamplayer, war sportlich noch nicht die erhoffte Verstärkung für den österreichischen Vizemeister.
Onisiwo: Vier Verletzungspausen in achteinhalb Monaten
Von 2970 möglichen Spielminuten in Pflichtpartien der Bullen stand der 33-Jährige nur 919 auf dem Feld – pro Match entspricht das nicht einmal einer halben Stunde.
Immer wieder wurde der 24-fache Teamspieler (ein Treffer, ein Assist) und EM-Teilnehmer von 2021 von Verletzungen zurückgeworfen. Schon im Februar bremste ihn eine Adduktorenverletzung aus. Kaum ins Spielgeschehen zurückgekehrt, machte ihm diese erneut zu schaffen. Wenig später folgte eine Bänderblessur im Knie, die ihn im Frühjahr wochenlang außer Gefecht setzte. Auch aktuell muss Trainer Thomas Letsch auf ihn verzichten – der Oberschenkel zwickt seit mehr als einem Monat. Gerade einmal 15 Einsätze verbuchte Onisiwo in achteinhalb Monaten. Die Ausbeute ist mit drei Treffern und zwei Assists überschaubar.
Vertrag läuft aus – Zukunft offen
Zum Vergleich: Auch Yorbe Vertessen schloss sich den Bullen im Winter an. Seine Bilanz ist mit 29 Einsätzen, zehn Treffern und zwei Torvorbereitungen deutlich erfreulicher. Da Petar Ratkov seinen Torinstinkt entdeckte und mit Clement Bischoff, der am Donnerstag erstmals mit der Mannschaft trainierte, ein weiterer Neuzugang für die Offensivpositionen in Frage kommt, wird die Luft für Onisiwo langsam dünner. Der Routinier, der zu den Topverdienern in der Mannschaft zählt, muss alsbald liefern, geht es doch auch um seine sportliche Zukunft in der Mozartstadt.
Im Sommer läuft sein Kontrakt aus – viel Werbung in eigener Sache für eine Vertragsverlängerung hat der Stürmer (noch) nicht betrieben.
