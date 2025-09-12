Für Antonio Rüdiger ist das Fußballjahr gelaufen

Die Madrilenen starteten mit drei Siegen unter dem neuen Trainer Xabi Alonso in die Meisterschaft und spielen an diesem Samstag in San Sebastian gegen Real Sociedad. Rüdiger ist wie ÖFB-Teamkapitän David Alaba kein Stammspieler mehr im Abwehrzentrum, dort scheinen Dean Huijsen und Eder Militao gesetzt. Alaba und Raul Asencio sind die einzigen anderen beiden etatmäßigen Innenverteidiger im Kader, die fit sind.