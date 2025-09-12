Für Antonio Rüdiger ist das Fußballjahr gelaufen

Real-Star Antonio Rüdiger ist verletzt und wird wohl bis Jahresende ausfallen. Bei dem Verteidiger wurde eine Verletzung des vorderen linken Oberschenkelmuskels diagnostiziert.
Sein Klub teilte nur mit, dass der weitere Verlauf abzuwarten sei. Die beiden spanischen Sportzeitungen „As“ und „Marca“ sowie Transfer-Experte Fabrizio Romano schrieben aber umgehend von einem längeren Ausfall.
Die Madrilenen starteten mit drei Siegen unter dem neuen Trainer Xabi Alonso in die Meisterschaft und spielen an diesem Samstag in San Sebastian gegen Real Sociedad. Rüdiger ist wie ÖFB-Teamkapitän David Alaba kein Stammspieler mehr im Abwehrzentrum, dort scheinen Dean Huijsen und Eder Militao gesetzt. Alaba und Raul Asencio sind die einzigen anderen beiden etatmäßigen Innenverteidiger im Kader, die fit sind.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.