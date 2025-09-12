Vorteilswelt
Krems gegen Sportclub

Der Traditions-Hit birgt familiäre Brisanz

Fußball Dritte Liga
12.09.2025 09:00
Für Andree Neumayer (re.) hat die Partie gegen Krems eine besondere Brisanz
Für Andree Neumayer (re.) hat die Partie gegen Krems eine besondere Brisanz(Bild: GEPA)

Mittelfeldspieler Andree Neumayer muss am Freitag (19.30 Uhr, live auf KroneTV)  mit dem Wr. Sportclub in der Ostliga nach Krems, wo Vater Hannes eine Legende ist – und Großcousin Jochen Fallmann Coach. Sein Papa wünscht sich ein torreiches Remis.

Kracher zwischen zwei Traditionsklubs, ein Publikumsmagnet in der Ostliga – aber am Freitag ist Krems gegen den Wiener Sportclub auch ein Familienduell: WSC-Mittelfeldspieler Andree Neumayer trifft auf jenen Verein, bei dem sein Vater Hannes als Cupsieger 1988 zu einer Klublegende wurde – und sein Großcousin Jochen Fallmann Trainer ist.

Andree Neumayer (re.) mit seinem Vater Hannes.
Andree Neumayer (re.) mit seinem Vater Hannes.(Bild: Neumayer)

„Der Papa freut sich auf das Spiel“, weiß Andree Neumayer, „auch wenn es ihm wohl lieber gewesen, wenn ich zu Krems gegangen wäre, weil er eine Nähe zum Verein hat.“ Mit dem KSC feierte der mittlerweile 65-jährige Hannes Neumayer als Cupsieger seinen größten Erfolg, spielte dort siebeneinhalb Jahre in der Bundesliga und 2. Liga. Allerdings trug er zuvor auch drei Jahre lang das Dress des Wiener Sportclubs.
„Wir hatten viel Pech“
„Insofern ist es für mich schon ein bisschen brisant“, lacht Neumayer senior, der heute natürlich auch vor Ort ist: „Ich schaue mir alle Spiele von Andree an.“ Die Ausgangslage? Die Kremser Hausherren haben zwar schon zwei Niederlagen kassiert, dafür zuletzt den FavAC mit 6:0 abserviert. Der Sportclub ist in der Ostliga noch unbesiegt, aber in fünf Spielen gab es drei Remis. „Wir hatten viel Pech mit Verletzungen, spielten noch kein einziges Mal mit unserer besten Elf“, erklärt Andree, „trotzdem sollten die Ergebnisse anders ausschauen.“

Krems-Coach Jochen Fallmann
Krems-Coach Jochen Fallmann(Bild: GEPA)

Vater Hannes hat schon ein Wunsch-Resultat: „Am liebsten wäre mir ein 4:4 – viele Tore, aber Unentschieden“, lacht er, „ich werde mich eher ruhig verhalten, nicht aufschreien, auch wenn Andree ein Tor schießen sollte.“ Denn in der Brust der Legende schlagen zwei Herzen: „Mir wäre es am liebsten, wenn beide Klubs aufsteigen könnten. Auch wenn ich glaube, dass beide noch nicht so weit sind. Aber die Stimmung, die wird gut sein.“

Porträt von Christopher Thor
Christopher Thor
Porträt von Stefan Burgstaller
Stefan Burgstaller
