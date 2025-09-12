Der Traditions-Hit birgt familiäre Brisanz

„Der Papa freut sich auf das Spiel“, weiß Andree Neumayer, „auch wenn es ihm wohl lieber gewesen, wenn ich zu Krems gegangen wäre, weil er eine Nähe zum Verein hat.“ Mit dem KSC feierte der mittlerweile 65-jährige Hannes Neumayer als Cupsieger seinen größten Erfolg, spielte dort siebeneinhalb Jahre in der Bundesliga und 2. Liga. Allerdings trug er zuvor auch drei Jahre lang das Dress des Wiener Sportclubs.

„Wir hatten viel Pech“

„Insofern ist es für mich schon ein bisschen brisant“, lacht Neumayer senior, der heute natürlich auch vor Ort ist: „Ich schaue mir alle Spiele von Andree an.“ Die Ausgangslage? Die Kremser Hausherren haben zwar schon zwei Niederlagen kassiert, dafür zuletzt den FavAC mit 6:0 abserviert. Der Sportclub ist in der Ostliga noch unbesiegt, aber in fünf Spielen gab es drei Remis. „Wir hatten viel Pech mit Verletzungen, spielten noch kein einziges Mal mit unserer besten Elf“, erklärt Andree, „trotzdem sollten die Ergebnisse anders ausschauen.“