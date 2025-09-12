Vorteilswelt
61-Jähriger getötet

Autolenker starb bei Crash mit A8-Unterführung

Oberösterreich
12.09.2025 20:39
Der Wagen des 61-Jährigen wurde beim Anprall völlig zerfetzt.
Der Wagen des 61-Jährigen wurde beim Anprall völlig zerfetzt.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Die Unglücksursache ist noch ungeklärt. Ein 61-jähriger aus Gallspach (OÖ) war am Freitagnachmittag auf der L1189 (Holzinger Straße) bei Kematen am Innbach ungebremst gegen die Wand einer A8-Unterführung gekracht. Trotz Reanimationsversuchen gab es für den Lenker leider keine Hilfe mehr.

0 Kommentare

Der 61-Jährige aus Gallspach dürfte sofort tot gewesen sein. Sein Auto war am Freitag um 15.35 Uhr auf der Holzinger Straße in Kematen/Innbach im Bereich einer Unterführung der Innkreisautobahn (A8) offenbar frontal gegen die Betonwand des Bauwerks geprallt. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Eine Bremsspur war nicht zu sehen. 

Keine Überlebenschance
Der Lenker könnte beispielsweise auf der Fahrt ein gesundheitliches Problem erlitten haben oder am Wagen ein Gebrechen im Bereich der Bremsen aufgetreten sein. Der Aufprall war jedenfalls gewaltig, das Auto wurde völlig deformiert. Für den 61-Jährigen gab es offenbar keine Überlebenschance, auch wenn Einsatzkräfte noch versuchten, ihn wiederzubeleben.

Stromausfall
Drei Feuerwehren, das Rote Kreuz, Notarzt und Polizei wurden zum Unfallort alarmiert. Beim Crash war auch ein Stromverteilerkasten zertrümmert worden, ein lokaler Stromausfall die Folge. Davon war auch das Feuerwehrhaus betroffen – eine Notstromversorgung musste gestartet werden. Die Holzinger Straße blieb während der Berge- und Aufräumarbeiten etwa zwei Stunden lang gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Oberösterreich

