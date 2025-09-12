Autolenker starb bei Crash mit A8-Unterführung

Der 61-Jährige aus Gallspach dürfte sofort tot gewesen sein. Sein Auto war am Freitag um 15.35 Uhr auf der Holzinger Straße in Kematen/Innbach im Bereich einer Unterführung der Innkreisautobahn (A8) offenbar frontal gegen die Betonwand des Bauwerks geprallt. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Eine Bremsspur war nicht zu sehen.