Brunner: Moskau schleust Migranten nach Europa

Verhandlungen mit Libyen oder Afghanistan „nicht angenehm“

Er sei selbst dort gewesen, berichtete der Migrationskommissar. Brunner sprach sich im Zusammenhang mit Rückführungen auch für „mehr Migrationsdiplomatie“ aus. Bei Abkommen mit Drittstaaten müsse immer das Thema Migration mit auf den Tisch kommen. „Dabei müssen wir unsere Vorteile entsprechend nutzen, etwa in der Visa- oder Handelspolitik. Es ist nicht angenehm, mit Libyen oder Afghanistan zu verhandeln. Aber wir können uns die Geografie nicht aussuchen – und das Gegenüber auch nicht.“