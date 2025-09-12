Capitals kassieren 1:8-Pleite, Bullen gewinnen Hit

Meister Salzburg geriet in Südtirol beim Trainer-Ligadebüt von Manny Viveiros in Rückstand. Drei Tore im Mitteldrittel durch Neostürmer Travis St. Denis, Lucas Thaler und Adrian Gesson sorgten aber für die Wende. Die Vorentscheidung gelang St. Denis mit seinem zweiten Tor in der 49. Minute in Überzahl zum 4:2. In der Schlussphase wurde es nach dem neuerlichen Anschluss der Bozener noch einmal eng, der Ausgleich fiel aber nicht mehr. Ex-NHL-Profi Michael Raffl stellte sich bei den Bullen mit drei Assistpunkten ein.