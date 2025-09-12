Capitals kassieren 1:8-Pleite, Bullen gewinnen Hit

Die Vienna Capitals haben am Freitag zum Auftakt der ICE Hockey League eine bittere 1:8-Pleite in Ljubljana kassiert.
Titelverteidiger Salzburg hat Bozen im Spitzenspiel der Auftaktrunde mit 4:3 bezwungen. Auch Vizemeister KAC, Linz und der VSV starteten erfolgreich in die Eishockey-Saison. Die Klagenfurter fertigten Fehervar zu Hause 4:0 ab. Die Black Wings feierten einen 5:2-Heimsieg gegen die Pioneers Vorarlberg. Der VSV siegte bei Liganeuling Ferencvaros Budapest 4:2. Innsbruck verlor daheim gegen Pustertal mit 1:8.
Meister Salzburg geriet in Südtirol beim Trainer-Ligadebüt von Manny Viveiros in Rückstand. Drei Tore im Mitteldrittel durch Neostürmer Travis St. Denis, Lucas Thaler und Adrian Gesson sorgten aber für die Wende. Die Vorentscheidung gelang St. Denis mit seinem zweiten Tor in der 49. Minute in Überzahl zum 4:2. In der Schlussphase wurde es nach dem neuerlichen Anschluss der Bozener noch einmal eng, der Ausgleich fiel aber nicht mehr. Ex-NHL-Profi Michael Raffl stellte sich bei den Bullen mit drei Assistpunkten ein.
Beim glatten KAC-Erfolg gegen Fehervar war auch der zuletzt verletzte Matt Fraser mit dabei und traf zum 4:0-Endstand (55.) im Powerplay. Für Linz scorte Torjäger Brian Lebler gegen die Pioneers doppelt und legte auch noch ein Tor auf.
