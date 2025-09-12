Dramatische Rettung aus See: Frau saß in Pkw-Falle

Ein Schockmoment am Badesee im niederösterreichischen Nitzing: Eine Autofahrerin stürzte am Freitagnachmittag mit ihrem Wagen ins Wasser und war im Inneren gefangen. Feuerwehrleute konnten die Frau in letzter Minute retten. Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.
Ein Moment der Unachtsamkeit endete beinahe tragisch: Eine Lenkerin verlor beim Rückwärtsfahren die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte über die Böschung direkt in den See. Der Wagen trieb aufs Wasser hinaus – die Frau war im Inneren eingeschlossen.
Frau blieb über Notruf in Verbindung
Die Feuerwehren aus Nitzing, Tulln-Stadt und Langenlebarn rückten sofort an. Der Einsatzleiter aus Nitzing wies die Einsatzkräfte ein und koordinierte die Rettung, die schließlich mit einem Schlauchboot der Tullner Feuerwehr gelang. Währenddessen stand die Frau über den Notruf in Verbindung – ein Disponent gab ihr Anweisungen und beruhigte sie, bis Hilfe eintraf.
Aus Autofenster gerettet
Die Retter schafften es, die Lenkerin über das Fahrerfenster aus dem Auto zu ziehen. Sie wurde dem Roten Kreuz Tulln übergeben. Danach sicherten die Einsatzkräfte das Fahrzeug und bargen es mithilfe eines Kranwagens.
Nach rund eineinhalb Stunden war der spektakuläre Einsatz beendet. Insgesamt standen drei Feuerwehren mit mehreren Fahrzeugen sowie Rettung und Polizei im Einsatz.
