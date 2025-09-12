Dramatische Rettung aus See: Frau saß in Pkw-Falle

Frau blieb über Notruf in Verbindung

Die Feuerwehren aus Nitzing, Tulln-Stadt und Langenlebarn rückten sofort an. Der Einsatzleiter aus Nitzing wies die Einsatzkräfte ein und koordinierte die Rettung, die schließlich mit einem Schlauchboot der Tullner Feuerwehr gelang. Währenddessen stand die Frau über den Notruf in Verbindung – ein Disponent gab ihr Anweisungen und beruhigte sie, bis Hilfe eintraf.