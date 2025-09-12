Aufpreis für nichts? Mythos E-Auto-Spezialreifen

Das „Magische Dreieck“ der Reifenwicklung

Mit wachsender Erfahrung in Sachen E-Mobilität haben die großen Reifenhersteller die einstige E-only-Strategie hinter sich gelassen. Heute gilt: Ein guter Reifen muss die Anforderungen aller Antriebsarten gleichzeitig schultern. Denn im Kern geht es bei der Reifen-Entwicklung immer um denselben Spagat zwischen Rollwiderstand, Abrieb und Grip – das „Magische Dreieck“ der Reifenwicklung. Ziehen die Ingenieure zu sehr an einer Ecke, reißt es an der anderen: „Mehr Nassgriff heißt mehr Rollwiderstand – wenn man den Reifen auf Effizienz trimmt und diesen Zielkonflikt in der Entwicklung nicht auflösen kann, rutscht man bei Regen auch mal schneller weg“, bringt es Conti-Produktmanager Andreas Hemmann auf den Punkt.