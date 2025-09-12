Vorteilswelt
Wiener Elektro Tage

Volles Programm für die Zukunft der Mobilität

Motor
12.09.2025 13:00
Promotion
Die Wiener Elektro Tage finden von 25. bis 28. September am Rathausplatz statt, auch ...
Die Wiener Elektro Tage finden von 25. bis 28. September am Rathausplatz statt, auch Plug-in-Hybride sind ausgestellt.(Bild: Barbara Nidetzky)

Vom 25. bis 28. September finden am Rathausplatz Wien wieder die Wiener Elektro Tage statt und diesmal werden über 60 Modelle vor Ort ausgestellt. Zudem erwarten Besucher Informationen rund um die Mobilität der Zukunft und ein vielfältiges Unterhaltungsangebot für alle Altersklassen. 

Eine Fülle an Infos und viel Unterhaltung für Groß und Klein. Die 5. Wiener Elektro Tage verwandeln den Rathausplatz von 25. bis 28. September in einen Hotspot der Mobilität der Zukunft. Erstmals sind neben reinen Elektrofahrzeugen auch Plug-in-Hybride Teil der Ausstellung.

Podiumsdiskussionen und Live-Bands auf der großen Bühne.
Podiumsdiskussionen und Live-Bands auf der großen Bühne.(Bild: Barbara Nidetzky)

Am Donnerstag, dem 25. September, gibt’s nach der Eröffnung eine Podiumsdiskussion zum Thema „Bidirektionales Laden: Chancen und Herausforderungen“. Am Freitag unterhält die Live-Band „Spitting Ibex“ die Besucher, Samstag ist Familientag – mit Programm-Gestaltung durch ORF Kids. Ein umfangreiches Programm mit interaktiven Spielen für die ganze Familie und vielfältige Kulinarik runden das Angebot vor Ort ab. Musikalische Untermalung gibt es dann auch von der Band „Kathi Castillo.“

Über 60 Modelle sind vor Ort ausgestellt
Vielfältig ist auch das Angebot an ausgestellten Fahrzeugen: Über 60 Modelle von über 20 Herstellern sind auf dem Rathausplatz zu sehen. Von kompakten Stadtautos über leistungsstarke SUVs bis hin zu luxuriösen Modellen, die allesamt Wege in eine umweltfreundlichere Zukunft aufzeigen. Zudem erwarten Sie noch folgende spannende Aktionen, Präsentationen

  • Die neuesten E-Auto und Plug-in-Hybrid-Modelle sind auf dem Rathausplatz ausgestellt
  • Übersicht über die Energie- und E-Ladeinfrastruktur inkl. Beratung
  • Präsentation diverser Carsharing-Konzepte
  • Top-Acts wie Spitting Ibex und Kathi Castillo live auf der Bühne, Kinderprogramm mit ORF Kids und ein vielfältiges Gastroangebot
  • Am Samstag, dem 27. September, ist zudem großer Familientag mit ORF Kids
  • Vor Ort erwarten Sie zudem Ausstellungsstände von Abarth, Alfa Romeo, AutoScout24, AUDI, Bikeleasing.at, Citroën, Cupra, DS Automobiles, FIAT, Ford, Hankook, Jeep, Leapmotor, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, Micro Microlino, Mocci, MOON, ÖAMTC, Opel, Peugeot, Porsche, Porsche Bank Group, Škoda, Toyota, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge & Wien Energie.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wiener-elektrotage.at.

