Elke Winkens brilliert & „Call My Agent: Berlin“

Kino
12.09.2025 22:16
Popcorn-Kino mit Starfaktor! Schauspielerin Elke Winkens war zu Gast bei Moderatorin Sasa Schwarzjirg im krone.tv-Studio. Außerdem waren wir bei der Premiere der neuen Disney+-Serie „Call My Agent: Berlin“. Und 2025 erwarten uns noch Blockbuster wie Avatar: Fire & Ash. Mehr dazu im Video!

