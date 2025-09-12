Onkel baute Kart um, Bub (6) verletzte sich schwer

Über Steinmauer gestürzt

Am Freitag gegen 14.30 Uhr fuhr der sechsjährige Neffe mit dem E-Kart auf einer stark abschüssigen Hauszufahrt abwärts. Der Onkel wollte über die Fernsteuerung bremsen – doch das funktionierte nicht. Der Bub fuhr daher etwa 20 Meter über die Hauszufahrt und die angrenzende Wiese abwärts, danach stürzte er über eine fast eineinhalb Meter hohe Steinmauer auf eine Wiese.