Salzburg? „Nein, Rapid ist absoluter Titelfavorit“

„Sie brauchen Zeit“

Und die jüngsten Neuzugänge Austin Uzondu, Raymond Tochukwu und Ryan Ogam reisen frühestens (!) nächste Woche an. Bis eine Spielberechtigung einlangt, könnten noch bis zu drei Wochen vergehen. „Dann haben wir fast Winterpause“, schnauft Kühbauer und unterstreicht: „Es sind drei Afrikaner, die wir noch nicht voll kennen, die sich erst akklimatisieren müssen. Klar kann einer von ihnen sofort einschlagen – aber sie brauchen Zeit. Es wäre besser gewesen, wenn wir sie früher da gehabt hätten.“