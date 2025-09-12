Arzt unterbrach Operation für Quickie mit Kollegin

Arzt beteuert: War ein „einmaliger Fehler“

Der Anästhesist bestritt die Vorwürfe nicht – er sagte, er sei „beschämt“ über sein Verhalten. Er räumte ein, gewusst zu haben, dass er mit seinem Handeln seinen Patienten möglicherweise gefährden könnte. Es handle sich aber um einen „einmaligen Fehler“, der sich nie wiederholen würde. „Ich möchte mich bei allen Beteiligten aufrichtig entschuldigen und möchte die Gelegenheit haben, dies wiedergutzumachen“, gab der Arzt zu Protokoll.