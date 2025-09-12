Zweite Liga: St. Pölten festigt Tabellenführung

Dreimal Gelb-Rot für Sturm II

Lustenau lag dank zweier Tore von Jack Lahne (32./46.) gegen Sturm Graz bis zur 46. Minute 2:0 voran. Die Grazer, die nach der Gelb-Roten Karte für Smail Bakhty (43.) nur zu zehnt spielten, kamen durch den 18-jährigen Richmond Osayantin in der 62. Minute noch zum Anschlusstreffer. Tief in der Nachspielzeit wurde es turbulent: Auch die Sturm-Akteure Barne Pernot und Luca Weinhandl flogen mit Gelb-Rot vom Platz.