Jetzt auch im Zillertal: Känguru auf Abwegen

Nachdem das Osttiroler Känguru „Jecki“ wieder eingefangen wurde, dreht nun im Zillertal ein ausgebüxtes Wallaby, eine Tiergattung aus der Familie der Kängurus, seine Runden und ist auf der Flucht.
Elch Emil durchquert Ostösterreich, in Tirol scheinen derzeit Kängurus auf Abwegen zu sein. Seit heute wird in Rohrberg im Zillertal nach einem Wallaby, das aussieht wie ein kleines Känguru, gesucht.
Tourist machte große Augen
Einem 20-jährigen Touristen ist am Nachmittag im Bereich von Rohrberg eine Drohne abgestürzt, auf der Suche nach dem Gerät machte er eine außergewöhnliche Entdeckung. Laut Polizei sah er im Bereich einer Wiese ein kleines Känguru.
Suche nach dem Ausreißer
Wie sich herausstellte, war das Tier – ein sogenanntes Wallaby – seinem Besitzer abhandengekommen. Gemeinsam mit einer sogenannten Wildtierimmobilisatorin – einer Fachkraft, die Wildtiere zum Einfangen betäubt – machte sich der Besitzer dann auf die Suche nach dem ungewöhnlichen Ausreißer.
Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten
Die „Jagd“ war bisher aber nicht von Erfolg gekrönt. Deshalb wird nun die Bevölkerung um Mithilfe gebeten: Wer das Tier sieht, möge die Polizei kontaktieren.
