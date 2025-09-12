Jetzt auch im Zillertal: Känguru auf Abwegen

Suche nach dem Ausreißer

Wie sich herausstellte, war das Tier – ein sogenanntes Wallaby – seinem Besitzer abhandengekommen. Gemeinsam mit einer sogenannten Wildtierimmobilisatorin – einer Fachkraft, die Wildtiere zum Einfangen betäubt – machte sich der Besitzer dann auf die Suche nach dem ungewöhnlichen Ausreißer.