Neumayer gegen Fucsovics demnächst LIVE

LIVE: Satzausgleich! Rodionov muss nachsitzen
Davis Cup im Ticker
Davis Cup in Debrecen: Im zweiten Einzel gegen Ungarn trifft Lukas Neumayer auf Marton Fucsovics. Mit sportkrone.at sind Sie demnächst live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Österreich tritt beim Länderkampf um den Einzug unter die letzten acht Teams ohne Filip Misolic an. Österreichs Nummer eins und derzeit einziger Top-100-Spieler fällt wegen einer Verkühlung aus und ist schon abgereist.
Statt dem Steirer wurde Lukas Neumayer nominiert. Der Salzburger misst sich mit Marton Fucsovics.
Kommentare
