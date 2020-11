Europol zerschlägt illegale Streaming-Plattform

In einer konzertierten Aktion haben Strafverfolgungsbehörden in Frankreich, Deutschland, Monaco, den Niederlanden und der Schweiz in Zusammenarbeit mit Europol eine illegale Streaming-Plattform zerschlagen. Bei Razzien in den jeweiligen Ländern wurden elf Server beschlagnahmt. Drei Verdächtige befinden sich in Haft.