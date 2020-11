Mehr Ängste durch Krise

Seit neun Monaten beherrscht Corona den Alltag der Menschen im Burgenland – seit wenigen Tagen ist das Land zum zweiten Mal im Lockdown. Das belastet auch die Psyche der Menschen, weiß Andrea Reisinger, Vorsitzende des burgenländischen Psychotherapieverbandes. So sei zu beobachten, dass es vermehrt zu akut aufgetretenen Angststörungen komme. Andererseits würden sich manche Betroffene wegen des Infektionsrisikos scheuen, eine Praxis aufzusuchen. Deshalb bieten die Therapeuten auch Beratung per Videochat und Telefon an.