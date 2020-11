Biden über Trump: „Dieser Typ ist eine Schande“

Sieg über Corona ist „Sieg über Trump“

Doch auch Biden spart - einen Tag vor der US-Wahl - nicht mit harten Worten in Bezug auf seinen republikanischen Kontrahenten: „Dieser Typ ist eine Schande“, wetterte er in Cleveland und mahnte seine Landsleute zur Abwahl des Amtsinhabers. Biden stoßt auch Trumps Umgang mit der Corona-Pandemie sauer auf, er wirft dem 74-Jährigen Versagen vor. „Der erste Schritt, um dieses Virus zu schlagen, ist der Sieg über Donald Trump“, so Biden. Er erinnert an die täglich steigenden Infektionszahlen und die mehr als 230.000 Toten in den USA. „Ein Tag noch! Morgen haben wir eine Gelegenheit, eine Präsidentschaft zu beenden, die diese Nation gespalten hat.“