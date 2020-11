Fleisch löst Entzündung aus

Mittelmeerküche wirkt sich positiv aus

Mediterrane Kost hat nachweislich positive Auswirkungen auf den Verlauf der rheumatoiden Arthritis. Studien zeigen, dass eine Kost, die reich an Fisch und hochwertigen Pflanzenölen ist, das Erkrankungsbild durch die geringe Zufuhr an Arachidonsäure sowie vermehrte Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren verbessert. Bewegung bleibt trotz Gelenkbeschwerden sehr wichtig, allerdings abgestimmt auf die individuellen Möglichkeiten, wie Dr. Steindl betont: „Es bringt nichts, einen übergewichtigen Patienten von heute auf morgen zum Laufen zu bringen. Das funktioniert nicht einmal bei einem normalgewichtigen Menschen, weil die Gelenke Monate brauchen, um sich an die neue Belastung zu gewöhnen. Deshalb dosiert beginnen, nicht zu schnell und nicht zu viel.“