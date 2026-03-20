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Parken wieder gratis

Sponsor übernimmt Parkgebühr bei Arena Nova

Niederösterreich
20.03.2026 05:00
Parken ist hier jetzt wieder gratis.
Parken ist hier jetzt wieder gratis.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Ab sofort verzichtet die Arena Nova in Wiener Neustadt wieder auf die erst kürzlich eingeführte Parkgebühr von vier Euro. Denn die Aufregung über die Zusatzkosten war dann anscheinend doch zu groß. 

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Anscheinend haben Proteste und der „Krone“-Artikel doch etwas bewirkt, denn ab sofort ist das Parken am Arena-Nova-Parkplatz in Wiener Neustadt wieder gratis. Wie berichtet, wurden bei den letzten drei Events plötzlich Parkgebühren in Höhe von vier Euro eingehoben – und das zusätzlich zu den Eintrittsgeldern. Die Empörung bei den Besuchern war groß.

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ISS Facility Services springt als Sponsor ein
Jetzt ist damit aber wieder Schluss. „Es freut uns, dass sich unser langjähriger Partner, die ISS Facility Services, dazu entschlossen hat, als Sponsor aufzutreten und damit das kostenlose Parken bei unseren Veranstaltungen zu ermöglichen“, heißt es dazu vonseiten der Arena Nova. „Dass ISS dieses Engagement übernimmt, ist ein echter Mehrwert für unsere Gäste“, freut sich Gerald Stangl, Geschäftsführer der Arena Nova. Man sei dankbar über das Feedback der Besucher. „Es hilft uns, unsere Veranstaltungen laufend weiterzuentwickeln“, Stangl abschließend. 

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