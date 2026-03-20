Sponsor übernimmt Parkgebühr bei Arena Nova

ISS Facility Services springt als Sponsor ein

Jetzt ist damit aber wieder Schluss. „Es freut uns, dass sich unser langjähriger Partner, die ISS Facility Services, dazu entschlossen hat, als Sponsor aufzutreten und damit das kostenlose Parken bei unseren Veranstaltungen zu ermöglichen“, heißt es dazu vonseiten der Arena Nova. „Dass ISS dieses Engagement übernimmt, ist ein echter Mehrwert für unsere Gäste“, freut sich Gerald Stangl, Geschäftsführer der Arena Nova. Man sei dankbar über das Feedback der Besucher. „Es hilft uns, unsere Veranstaltungen laufend weiterzuentwickeln“, Stangl abschließend.