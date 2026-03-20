Gewinnen Sie Tickets für Kochshow der Superlative

Von 8. bis 12. April steigt in Wien wieder der Steirmark-Frühling. Als Teil des Events gibt es auch heuer wieder das große Kochstudio, in dem steirische Spitzenköche aus verschiedenen Regionen zeigen, wie vielseitig die steirische Küche sein kann. Mit der „Krone“ können Sie Plätze für die Kochshow gewinnen.
Erst im Vorjahr wurde der Steiermark-Frühling vor dem Wiener Rathaus zeitlich auf fünf Tage ausgedehnt, heuer steht eine räumliche Vergrößerung ins Haus: Beide Parkflächen werden bespielt, zur Familienzone kommt ein Mountainbike-Parcours. Im Zentrum des Events von 8. bis 12. April stehen auch heuer wieder Kulinarik, Handwerk, Erlebnis und Musik aus der Steiermark.
Kochshow der Superlative
Und so findet auch eine Kochshow der Superlative beim Steiermark Frühling ihre Fortsetzung: Im eigens errichteten Kochstudio auf der rechten Seite des Rathauses schwingen zahlreiche steirische Sterne- und Haubenköche den Kochlöffel.
Generell wäre das größte Pop-up-Restaurant des Landes damit ja an sich schon eine Sensation. Die Köche legen aber noch ein Löffelchen drauf und liefern sich Kochduelle, die live auf der großen Leinwand verfolgt werden können. Hautnah darf das Publikum erleben, wie steirische Bodenständigkeit auf raffinierte Haubenküche vom Feinsten trifft Und mit der „Krone“ können Sie exklusiv Plätze im Kochstudio gewinnen.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost anlässlich des Steiermark Frühlings vom 8. bis 12. April nun Plätze als „Häferlgucker“ im Kochstudio am Rathausplatz mit ausgewählter steirischer Wein-Begleitung. Für jeden der im Formular angegebenen Zeitslots sind jeweils 3x2 Plätze vorhanden. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus bis zum Teilnahmeschluss am 30. März, 09:00 Uhr und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des „Steirerletters“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden sie hier.