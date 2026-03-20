Gewinnen Sie Tickets für Kochshow der Superlative

Generell wäre das größte Pop-up-Restaurant des Landes damit ja an sich schon eine Sensation. Die Köche legen aber noch ein Löffelchen drauf und liefern sich Kochduelle, die live auf der großen Leinwand verfolgt werden können. Hautnah darf das Publikum erleben, wie steirische Bodenständigkeit auf raffinierte Haubenküche vom Feinsten trifft Und mit der „Krone“ können Sie exklusiv Plätze im Kochstudio gewinnen.