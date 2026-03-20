„The Chronology Of Water“: Schonungsloses Drama

Memoiren einer Frau, Lidia (Imogen Poots), deren Vita von Jugend an traumabelastet ist: Da ist der Missbrauch durch den Vater, da die sich in den Suff flüchtende Mutter. Drogensucht, toxische Beziehungen und eine Totgeburt markieren Lidias Erwachsenwerden. Nur im Wasser ist die Profi-Schwimmerin ganz bei sich. Es ist ihr Element. Weil es abwäscht, was an Unerträglichem an ihr klebt. Später wird Lidia im Schreiben so etwas wie Frieden finden.