Huawei zeigt neues Android-Flaggschiff Mate 40 Pro

Android kommt bei Huawei ohne Google

Problematisch sind die US-Sanktionen auch beim Mate 40 Pro: Wie bei den letzten Neuheiten der Chinesen darf auch diesmal keine Google-Software vorinstalliert werden, was der Nutzer in Form fehlender Google-Tools wie dem Play Store, fehlender Kopierschutz-Mechanismen für Streaming-Apps wie Netflix oder durch das Fehlen des Google-Cast-Protokolls merkt. Huawei hält zwar mit seiner App Gallery dagegen, in der Praxis ist das Google-freie Android bei Huawei aber mit Einschränkungen verbunden.