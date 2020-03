Leben ohne Google? Ein erzwungener Selbstversuch

Einfachheit ist beim Endbenutzer Trumpf

Die Crux an der ganzen Sache: Android ist nicht zuletzt deshalb so erfolgreich geworden, weil es sehr einfach in der Bedienung ist und selbst Menschen, die keine ausgewiesenen Computerfreaks sind, es intuitiv bedienen können. Und daran haben die Google-Dienste einen Anteil. Wer seine Lieblingszeitung lesen will und nicht allzu versiert mit dem Internet-Browser ist, installiert einfach eine App aus dem Play Store. Wer YouTube nutzen will, öffnet die vorinstallierte App. Wer ein Video auf den großen Fernseher streamen will, drückt das Chromecast-Knopferl.