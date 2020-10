Bonus-Ticketgilt nun für alle Österreicher

8520 Bonus-Tickets wurden bereits in 400 Betrieben eingelöst. 639.000 € an Förderungen brachten 4,5 Millionen € Wertschöpfung ein. Aufgrund großer Nachfrage wird die Initiative von November bis Jänner verlängert – und das nicht nur für Burgenländer, sondern für alle österreichischen Urlauber. „Das Bonus-Ticket soll fixer Bestandteil im Tourismus werden“, kündigt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil an. Gedacht ist an eine neue Burgenland-Card.