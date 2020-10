Vorfall vertuscht? Verwirrung im „Ziegelstadl“

„Ich sollte ihm Tabletten gegen Geld besorgen“

So weit so gut – oder auch nicht. Denn der „Krone“ wurde die weniger harmonische Stellungnahme des angeblichen Opfers dieses Vorfalls zugespielt (siehe Faksimile): „Ein jugendlicher Inhaftierter der Bäckerei fragte mich während meiner Zigarettenpause, ob ich ihm Tabletten gegen Bezahlung besorgen könne. Als ich verneinte und ihm geraten habe, mir aus dem Weg zu gehen, fing er an, mich mehrmals zu beleidigen. Ich erwiderte die Beleidigungen. Dem Inhaftierten brannten die Sicherungen durch. Er ging in die Bäckerei zurück, griff sich ein Messer und wollte mich attackieren.“