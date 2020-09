Corona-Cluster in Oberösterreich großteils stabil

Bei dem am Samstag in einem Fleischverarbeitungsbetrieb in Wels-Land bekannt gewordenen Cluster hat sich die Zahl von 20 auf 24 infizierte Personen aus der Mitarbeiterschaft erhöht. Der Betrieb wurde behördlich geschlossen, da einige der abgesonderten und infizierten Mitarbeiter am Gelände des Betriebes untergebracht sind. Die weiteren Testungen seien nahezu komplett abgeschlossen.