Jahresrekord an einem Sonntag: 662 neue Fälle

Kärnten und Steiermark mit niedrigen Inzidenz-Werten

Die 7-Tages-Inzidenz in Niederösterreich liegt bei 38,5, wie aus Daten der Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) hervorgeht. Nimmt man die 14-Tage-Inzidenz her, so liegen noch fast alle Bundesländer über dem Wert von 50 - der etwa in Deutschland jenem entspricht, ab dem eine Reisewarnung ausgesprochen wird - Tirol, Vorarlberg und Wien sogar weit darüber (110,11; 115,90 sowie 213,91). In beiden Listen die niedrigsten Werte weisen Kärnten und die Steiermark auf.