Aufregung um Corona-Fall bei Hochzeit in Linz

Nach der Aufregung um eine Hochzeit in Schrems (NÖ) und zumindest 15 Infizierten gibt‘s nun auch in Linz - in etwas kleinerer Dimension - einen ähnlichen Fall. Bei einer türkischen Hochzeit im Palais KV saß unter den 120 Gästen einer mit Corona. Jetzt sucht der Krisenstab die restlichen Gäste.