Auswanderer kam bis nach Hollywood

Das Ölgemälde „One-Eyed Jacks“ wurde auch deshalb ausgewählt, weil es als Vorlage für ein Werbeplakat für den gleichnamigen Film mit Marlon Brando diente. „Dieser Fall dokumentiert, dass es ein in den 20er-Jahren emigrierter Burgenländer sogar bis nach Hollywood geschafft hat“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der das Gemälde nun in Empfang nehmen dufte. Rehberger studiert zunächst am Art Institute in Chicago, wo er mit seiner Familie lebte, um 1943 nach New York zu übersiedeln. Ab 1969 widmete sich der Auswanderer seiner künstlerischen Laufbahn.