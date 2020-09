Freche Diebe tragen Wirt die Thujen davon

Da kann Felix Neubauer vom Café Seehof in Rust nur noch verständnislos den Kopf schütteln: Bereits zum dritten Mal haben ihn nun Unbekannte bestohlen. Jedoch hatten es die Diebe nicht auf Geld oder Wertsachen abgesehen, sondern auf die Dekoration des Gastgartens. Die dort in Blumenkübeln aufgestellten Thujen und Oleander, die Natur und Flair in den Schanigarten bringen sollten, wurden von den Langfingern einfach mitgenommen.