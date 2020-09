Huawei antwortet mit neuen Laptops auf Sanktionen

Huawei bei Handys von Chip-Nachschub abgeschnitten

Von den Exportbeschränkungen sind auch Unternehmen außerhalb der USA betroffen, wenn sie selbst US-Technologie einsetzen. Dazu gehören etwa Chiphersteller rund um den Globus. So berichteten Medien in Südkorea am Dienstag, dass die koreanischen Tech-Riesen Samsung und SK Hynix wegen der US-Sanktionen keine Chips mehr an Huawei liefern. Den Zugang zum taiwanesischen Fertiger TSMC hat Huawei bereits verloren, der chinesische Chiphersteller SMIC ist seit kurzem ebenfalls im Visier der US-Regierung.