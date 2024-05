54-Jähriger starb bei einer Wildwasser-Kajaktour

Zu einem tödlichen Kajakunfall kam es am Donnerstag gegen 11.40 Uhr in Weißenbach am Attersee. Ein 54-jähriger tschechischer Staatsbürger war auf einer Wildwasser-Kajaktour entlang des Gimbachs unterwegs. Der 54-Jährige kannte die Tour und deren Gefahrenstellen und fuhr mit seinem Kajak voraus. Dennoch stürzte er bei einem Wildwasserstrudel vom Kajak und konnte sich aufgrund des zu starken Kehrwassers nicht mehr selbstständig aus der Notlage befreien.