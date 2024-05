Hacker zeigten Putins Parade im ukrainischen TV

Mehrere ukrainische und lettische Fernsehsender haben nach einer Hackerattacke Teile der Militärparade vom Roten Platz in Moskau ausgestrahlt. In der Ukraine seien die Mediengruppen Star Light Media und Inter, das öffentliche TV und die Sender Dym und Apostroph-TV betroffen gewesen, schrieb das Medienportal „Detektor Media“ am Donnerstag.