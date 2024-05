Kanute Timon Maurer verpasst Olympia-Qualifikation

Er nehme viel Erfahrungen mit in den nächsten Olympia-Zyklus, meinte Maurer. „Auch wenn ich mein Ziel verfehlt habe, bin ich nicht unzufrieden. Aber logischerweise ärgere ich mich.“ Ana-Roxana Lehaci (500 m/Kajak) und Manfred Pallinger (1.000 m/Canadier) verpassten den Einzug ins Finale. Damit ist Österreich in Frankreich im Kanu-Flachwasser nicht vertreten, im Wildwasser halten aktuell Corinna Kuhnle und Felix Oschmautz die Hand auf zwei Quotenplätzen. Mario Leitner und Viktoria Wolffhardt sind aber noch im Rennen. Bei der EM in Tacen (SLO) kommende Woche könnten sie ihre Ausgangsposition verbessern.