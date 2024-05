Double-Traum geplatzt! Bayern-Frauen verlieren Cup

Der VfL Wolfsburg bleibt das Maß der Dinge im DFB-Pokal der Frauen. Vor allem dank einer starken ersten Hälfte holte der Club zum zehnten Mal in Serie den Cup und ließ den Double-Traum von Meister FC Bayern München mit den ÖFB-Teamspielerinnen Sarah Zadrazil und Katharina Naschenweng platzen. Beim 2:0 am Donnerstag im mit 44.400 Zuschauern ausverkauften Kölner Stadion trafen Jule Brand (14.) und Dominique Janssen (40.) für den VfL, der das 50. Cup-Spiel in Folge gewann.