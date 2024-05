EU-Wahl: Hier können Sie Ihre Präferenzen testen

„Allgemein befragt dieses interaktive Online-Tool Nutzer zu einer Reihe von Aussagen über aktuelle Themen und politische Werte und zeigt anschließend, welche Parteien in ihrem Land und in ganz Europa ihren Präferenzen am nächsten kommen“, heißt es von den Betreibern. Letzteres sei auch das Alleinstellungsmerkmal: Die Nutzer können sehen, wie sie in der gesamten Union positioniert sind, nicht nur in ihrem Wohnsitzland.